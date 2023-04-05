波蘭與美加企業共同簽署開發核反應爐協議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者彭維楀華沙5日專電）波蘭的能源公司和美國、加拿大企業在美國華盛頓簽署一項核能反應爐協議，將投資4億美元共同開發小型核能反應爐，其中部分組件將由波蘭國家能源巨頭─奧倫能源公司在波蘭建造。

美國通用日立核能公司（GE Hitachi Nuclear Energy）和美國田納西河谷管理局（Tennessee Valley Authority，TVA）、加拿大安大略電力公司 （Ontario Power Generation，OPG） 以及波蘭合成綠色能源公司（Synthos Green Energy，SGE）、波蘭奧倫能源公司（Orlen）將一起開發小型模組化核能反應爐（nuclear small modular reactors，SMR）。

SGE首席執行官卡斯普魯夫（Rafał Kaspr）告訴波蘭廣播電台（Polskie Radio），「由於這項協議，波蘭將可獲得最新的美國核能技術。」

美國通用日立核能公司是BWRX-300小型模組化反應爐的開發商，加拿大安大略電力公司（OPG）正在建造世界上第一個BWRX-300反應爐，預計2028年底完工。

美國通用日立核能表示，新達成的合作夥伴關係是確保反應爐的設計可部署在多個司法管轄區，這意味著反應爐可在加拿大、美國、波蘭及其他地區獲得許可和建造。

值得一提的是，波蘭政府在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，曾宣布在2022年底前停止進口俄羅斯石油。儘管俄羅斯石油進口量大幅下降，但這一聲明並未兌現。

2023年1月，根據波蘭奧倫能源公司的聲明，俄羅斯原油在該公司投資組合的比例約10%（去年同期約60%）。2023迄今為止最大的俄羅斯石油進口國已從德國換成波蘭，這種情況甚至可能持續到2024年12月。

由於波蘭沒有核能發電，因此波蘭希望透過與美國和加拿大等公司合作，盡快推動核能發電。歐盟委員會3月也批准了Orlen和SGE之間成立的合資企業。此合資案將選擇25個地點，並建造79個核能反應爐，並以十年的計畫來部署。

波蘭政府將核能視為減少依賴俄羅斯化石燃料的重要工具，這一任務因歐盟的綠色能源政策和烏克蘭戰爭而變得更加緊迫。（編輯：韋樞）1120405