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中國工商銀行洩露機密監管資訊 美開罰逾10億元

2024/1/22 14:50（1/22 15:13 更新）
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圖為工商銀行位於北京的分行。（路透社）
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（中央社台北22日電）中國工商銀行及其紐約分行近期遭美國以洩露機密監管訊息以及未遵循相關法令為由，共計罰款3240萬美元（約新台幣10億2400萬元）。

據美國紐約州金融服務署（NYDFS）19日新聞稿，中國工商銀行（ICBC）及其紐約分行已簽署同意令，將支付3000萬美元罰款。結束對其關於銀行保密法/反洗錢 （BSA/AML）合規缺陷及違反紐約法律的調查。

新聞稿說明，中國工商銀行非法向境外監管機構披露機密監管資訊，也發現一名前行員曾受指示讓許多文件提前生效，銀行方面卻未及時向當局報告。

NYDFS表示，中國工商銀行除了向紐約州支付3000萬美元的罰款外，還被要求制定一份書面計劃，詳細說明合規政策和程序的改進。

此外，根據德國之聲今天報導，美國聯邦準備理事會（Fed）另對中國工商銀行開罰240萬美元。

Fed認定中國工商銀行紐約分行缺乏任何正式的政策、程序、訓練與內部管控措施來指導員工如何處理機密監管訊息。

依規定，中國工商銀行的董事會與分行管理階層必須在90天內針對如何加強遵守規範，向美聯儲提交可接受的方案。

華爾街日報引述中國工商銀行回應稱，已進行補救措施，但與美方達成和解並不反映紐約分行的法規遵循方案與內部管控現狀，遵守法規與風險管理是其首要之務。

中國工商銀行被罰的當日，美國與中國金融工作組在北京的會議也告一段落。美國財政部19日新聞稿指出，這次會議是該小組今年以來首度開會，也是第一次在中國舉行。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130122

#Fed
#中國
#中國工商銀行
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