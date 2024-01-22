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波音737 MAX空中掉艙門 美航空總署籲擴大受檢機型

2024/1/22 20:42
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）阿拉斯加航空公司1架波音737 MAX 9飛機日前在飛行途中發生艙門掉落意外後，美國聯邦航空總署（FAA）今天建議各航空公司針對波音737-900ER機型的同型內嵌式艙門進行檢查。

法新社報導，FAA昨晚發布聲明，鼓勵航空公司「進行目視檢測，以確保內嵌式艙門不會出現任何移動」。

本月5日，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）編號1282、準備從俄勒岡州波特蘭（Portland）飛往加州安大略市（Ontario）的737 MAX 9班機起飛不久後，一片內嵌式艙門被吹走，左側機體出現一個大洞，班機緊急掉頭返回機場，所幸無人嚴重受傷。

事發後，美國監管機構已下令停飛171架737 MAX 9飛機，這些飛機都有和事故班機相同的配置。

FAA表示，待確保737-9 MAX機型的安全性後，才會讓這些飛機恢復載客服務。

在空中掉落的內嵌式艙門是用於填補飛機上不需要的緊急出口。事發後美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查人員指出，這扇內嵌式艙門未被牢牢固定。

報導指，737-900ER是比MAX更老舊的機型。根據FAA的說法，這款機型有與MAX「相同設計的內嵌式艙門」。

法新社已聯絡波音公司要求置評。（譯者：侯姿瑩/核稿：施施）1130122

#FAA
#波音
#波音公司
#法新社
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