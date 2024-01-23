寒流、大雪來襲 韓國數百航班停飛

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）受到寒流及連日大雪影響，韓國各地機場停飛、延誤航班數百班，一般道路也受影響；當局統計，近52天內累計237人因低溫引發相關疾病，7人推斷因此死亡。

韓國中央災難安全對策本部統計，截至今天上午11時為止，各地因大雪、寒流等天候因素決定停飛的國際及國內航班共122班，以濟州76班最甚。

而截至下午1時為止，濟州機場起降航班停飛班次已增至311班，包括148班預計出發班機，及163班預計抵達班機。另有23班機起降時間延後。除韓亞航空已決定停飛今天所有濟州班次，大韓航空與釜山航空分別也宣布先停飛至今天下午5時30分及5時。

除空運外，陸、海線交通也受天候影響，濟州等非首都圈地區共10處道路已封閉，一般載客船則共71航線、93船班停駛。8個國家公園共144條步道也因安全因素封閉。

受冷氣團南下影響，韓國各地氣溫在今天早晨多降至零下10度以下，中部及慶北內陸地區甚至降至零下15度以下，最低紀錄達到零下18度。首都首爾市早晨最低溫則來到零下14度，體感零下21度。

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在寒冷天候下，20、21日在京畿道及全北特別自治道分別傳出一人因低溫死亡。據韓國疾病管理廳統計，自2023年12月1日至本月21日為止，因低溫引發相關疾病人數累計達237人，7人推斷因此死亡。

當局呼籲民眾做好保暖措施，並指出即使在室內也得注意保暖，分析顯示，出現相關疾病的237人中，近3成是在室內發作，多為失溫，建議室內溫度至少維持在18到20度左右。（編輯：陳慧萍）1130123