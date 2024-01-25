民調：美國成年人自認無宗教信仰比例大幅增加

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（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）美國智庫皮尤研究中心今天發布報告指出，約28%美國成年人自認沒有宗教信仰。這項比例較半世紀前大幅攀升至近6倍。

皮尤研究中心（Pew Research Center）在這份報告中指出，過去半個世紀以來，自認沒有宗教信仰的美國成年人從5%大幅攀升至28%。約2/3自認沒有宗教信仰的人表示，對許多宗教教義質疑或是不相信上帝。

許多人提出對宗教機構或宗教人士的批評。47%的人表示，不信教的一個極重要因素在於不喜歡宗教組織；30%的人表示，與宗教人士的不良經驗，讓他們不願信教。整體而言，沒有信仰的人47%認為宗教對社會弊大於利，只有14%認為宗教利大於弊。

儘管越來越多人沒有宗教信仰，但沒有宗教信仰的人當中，相信除了聖經中的上帝外還有某種更高力量的人高達56%。67%受訪者相信靈性與精神說，多數人也表示相信動物與自然界中擁有精神能量。

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一個值得關注的發現是，無宗教信仰者的公民參與、社會聯繫都低於認同宗教的人。平均而言，這些沒有宗教信仰者的投票可能性較低、參與志工服務的可能性較小，對當地社區的滿意度較差，也對自己的社交生活較不滿意。

這份報告主要是依據皮尤研究中心在2023年7月31日至8月6日訪問1萬1201位美國成年人，並針對自認為沒有宗教信仰的3317人進行調查。其中有658人自認為無神論者、678人自詡為不可知論者，另有1981人將自己的宗教觀描述為「沒什麼特別」。除了以民調為依據外，這項報告也參考近年來的類似調查。（編輯：馮昭）1130125