川普遭控誹謗出庭作證4分鐘即結束 否認性侵指控

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（中央社紐約25日綜合外電報導）現年80歲的女作家卡洛爾（E. Jean Carroll）控告美國前總統川普誹謗，川普今天在紐約出庭作證時僅用4分鐘即告結束。川普作證時堅持他之前的說法，也就是卡洛爾聲稱遭他性侵一事，全屬騙局。

路透社報導，川普今天出席在曼哈頓聯邦法院審理的誹謗官司，當他被問及2022年10月於卡洛爾案的證詞是否正確時，川普面向他的委任律師哈巴（Alina Habba）表示：「100%是的。」

今天稍早，卡洛爾的律師播放了川普先前作證時的影像選輯，川普在影片中稱卡洛爾為「精神病」和「瘋子」，並威脅要控告這位前時尚雜誌Elle的諮詢專欄作家。

川普在證詞中表示：「這是一項不實指控，從未發生過，也永遠不會發生。」

卡洛爾目前正尋求至少1000萬美元賠償，原因是川普在2019年6月擔任總統時，否認於90年代中期在曼哈頓柏多夫．古德曼（Bergdorf Goodman）百貨公司的更衣室性侵她，並反批卡洛爾造謠說謊，後來被卡洛爾提告誹謗並求償。

現年77歲的川普指責卡洛爾是為了提高回憶錄銷量而編造了性侵案。

卡洛爾指控川普性侵一案，另一個陪審團去年5月命令川普必須賠償卡洛爾500萬美元，川普正在上訴。

聯邦地方法官凱普蘭（Lewis Kaplan）負責審理這兩起案件，在他表示不會允許「失望的訴訟當事人有重新來過的機會」，以及川普不得對陪審團描述某些卡洛爾性侵案件情節後，川普在證人席上只待了4分鐘。

卡洛爾案已成為川普在11月奪回白宮的競選活動之一。

共和黨初選領先者川普一直在法庭和競選行程間穿梭，同時他也在網路和記者會上批評卡洛爾、法官凱普蘭和司法程序。

凱普蘭法官認為川普今天在證人席上所說的大部分內容不能列入紀錄，這意味著由7男2女組成的陪審團在審議過程中，不能將川普的許多證詞納入考量。

當哈巴問川普是否公開否認卡洛爾的性侵指控來為自己辯護時，川普作證說「是的，我是如此」，而當被問到他是否有意傷害卡洛爾時，川普回答說「沒有」。

川普隨後表示他「想捍衛自己、我的家人，坦率地說，還有總統職位」，但法官指示陪審員無視此一評論。

這宗誹謗案的審理已進行4天，預計明天進行終結辯論。

川普作證之前，凱普蘭法官和雙方律師在無陪審團情況下討論了川普作證時可以說什麼。法官無意中聽到川普談論卡洛爾和他並未參加的第一次審判。

川普說，「我沒有參加審判」「我不知道這個女人是誰。我從來沒有見過這個女人。」

凱普蘭法官以嚴控法庭聞名，他打斷了川普的話並且表示，「我很抱歉，川普先生，你大聲言語已打斷了訴訟程序。」

陪審團只須考慮川普對卡洛爾的名譽損害應賠付多少錢，或許還需額外賠償金作為懲罰，用以阻止川普再次誹謗。

一位損害賠償專家上週代表卡洛爾作證時指出，川普 2019年的言論造成的聲譽損失可能高達1210萬美元。

川普的法律團隊表示，卡洛爾的損失應是名義上或根本不存在，卡洛爾主動尋求並享受挺身而出所得到的吹捧。

川普的法律團隊也表示，摘錄在紐約雜誌的是卡洛爾的書而不是川普的評論，那些導致人們給卡洛爾貼上了騙子的標籤。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130126