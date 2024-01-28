蒲亭斥責歐洲反俄情緒 抨擊波羅的海國家人權問題

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在一場二戰紀念碑揭幕儀式上嚴厲斥責歐洲國家的「反俄情緒」，並就人權問題批評波羅的海國家。

路透社報導，自從2022年2月俄國全面入侵烏克蘭後，蒲亭一直將這場戰爭比作對抗納粹的戰鬥，以凝聚國家團結。

蒲亭在聖彼得堡舉行的列寧格勒圍城戰結束80週年紀念活動上指控：「基輔政權推崇希特勒（Hitler）的納粹親衛隊（SS）…在一些歐洲國家，反俄情緒被作為國家政策加以推廣。」

他說，德國當年的目標是掠奪蘇聯的資源並消滅其人民。

烏克蘭曾是蘇聯的一部份，也遭受過希特勒軍隊的破壞，但烏克蘭拒絕這種比較，認為這是俄國為侵略戰爭而捏造的藉口。

蒲亭也在演講中就人權問題狠批波羅的海國家。波海三國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛一直是對俄羅斯入侵烏克蘭最猛烈的批評者之一。

波海三國於冷戰期間曾受莫斯科當局統治，現在則是歐洲聯盟（European Union）和北大西洋公約組織（NATO）成員國。

蒲亭還提到對移民的打壓稱：「在波羅的海國家，數以萬計的人民被宣告為次等公民，基本權利被剝奪並受到迫害。」

莫斯科當局一再指控波羅的海國家具排外心理，並將俄國少數民族視為「次等」人。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130128