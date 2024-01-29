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海利：川普不能靠「霸凌」獲共和黨提名參選總統

2024/1/29 10:40
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國前總統川普目前在共和黨總統候選人提名初選中只剩海利（Nikki Haley）一個對手。她今天說，川普想靠「霸凌」獲得提名；她也指責共和黨高層企圖提早宣布提名川普。

法新社報導，海利輸掉了愛荷華州（Iowa）和新罕布什爾州（New Hampshire）黨內初選，但即使川普在一些共和黨高層支持下堅稱這場競賽已經結束，海利仍矢言繼續參加其他州的初選。

海利在美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表示：「他不能以霸凌的方式獲得提名。」

海利說，提名程序仍處於早期階段，到目前為止，共和黨人只在愛荷華州和新罕布什爾州投票。她也提到，川普向共和黨全國委員會（RNC）施壓支持他，但結果還遠未確定。

她說：「不能僅僅根據兩個州（的結果）就這樣做。」

曾任南卡羅來納州州長的海利特別指出，共和黨全國委員會在新罕布什爾州投票後不久，就將黨在全國的支持力量與資源全部挹注給川普。

共和黨全國委員會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）本月23日告訴福斯新聞（Fox News），選民的意願「非常明確…我們必須團結在最終提名候選人身邊，而這個人會是川普」。

但由於還有48州尚未投票，海利告訴NBC：「我不認為這是共和黨全國委員會的職責…我認為，川普催促他們這麼做時，已經踰矩了。」

海利表示，她預計繼續競選至少直到3月5日所謂「超級星期二」，屆時美國16州和領地的選民都將投票，大勢也將底定。

下一場共和黨初選將於2月24日在海利的家鄉南卡羅來納州舉行，但當地多數共和黨籍議員都大力支持川普，民意調查也顯示川普可能以壓倒性優勢擊敗海利。

海利在NBC訪談中暗示，即便她在南卡羅來納州失利，也未必會退出競選，她只是必須表現得比在新罕布什爾州更好。她在新罕布什爾州以11個百分點差距輸給川普。

有人指稱海利繼續競選，可能是寄望於川普所涉的許多司法問題或健康狀況能讓人有機可乘；海利駁斥了這種說法。

她說：「我從來不是因為法庭案件而繼續參選。」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1130129

#川普
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