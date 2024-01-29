美恐削減援烏預算 澤倫斯基：傳達不良訊息

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（中央社柏林28日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天警告，美國削減對烏國援助將傳達不良訊息。隨著共和黨擋下新一波援烏預算，美國總統拜登軍援烏克蘭的行動也陷入困境。

著眼於美國援助可能減少，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦促德國運用其經濟影響力，讓歐洲聯盟（EU）夥伴團結起來，向基輔提供更多援助，來抵抗俄羅斯入侵。

澤倫斯基告訴德國第一電視台（ARD）說：「美國態度消極或減少援助，是個不良信號。」

澤倫斯基警告，這對任何人來說都不好。

當被問到他是否希望在美國（對烏克蘭）援助陷入困境之際，德國能擔起更重要的角色時，澤倫斯基回應道：「德國能設法團結歐盟。」

他說：「許多國家與德國有重要的經濟關係，他們的經濟仰賴德國的決定，因為德國經濟強勁。」

在24日的另一次訪談中，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）敦促歐洲國家加強向烏克蘭提供武器的承諾，引發各界對美國可能停止援烏的擔憂。在援烏國家中，美國是貢獻最多的一國。

蕭茲告訴德國「時代週報」（Die Zeit）：「歐洲必須做得更多，來支持烏克蘭保衛自己的國家。」他並補充道，目前為止，歐洲國家為2024年所做的貢獻「還不夠多」。

拜登將支持烏克蘭列為優先事項，而美國的武器和財政援助，對於幫助親西方的烏國對抗軍力強大許多的俄羅斯部隊來說至關重要。

然而，美國共和黨反對繼續軍援烏克蘭，拒絕批准新的預算支出，除非民主黨同意採取全面、嚴厲的新措施，來打擊非法移民。

美國時值大選年，拜登可能將再次與川普角逐白宮寶座，澤倫斯基警告，川普若重返白宮，可能會為俄烏戰爭帶來「不同的策略」。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130129