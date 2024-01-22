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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭11/300
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外國人助烏抗俄 澤倫斯基：擬授予烏克蘭國籍

2024/1/22 19:55
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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天宣布一項立法草案，將為在烏國境內協助對抗俄羅斯入侵的外國人獲得烏克蘭國籍鋪路。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭初期，大批外國人挺身協助抵抗企圖奪取烏克蘭領土並推翻烏國政權的俄羅斯部隊。

法新社報導，澤倫斯基在社群媒體發文表示：「拿起武器來捍衛烏克蘭的外國志願者為了烏克蘭自由而戰，就像為了自己的祖國一樣，而烏克蘭將成為他們的祖國。」

他在宣布一項將正式允許烏克蘭人民取得雙重國籍（俄羅斯除外）的新草擬法案時，提及上述消息。

自俄烏戰爭開打以來，基輔除了接受西方國家提供大量武器之外，還有數以千計來自許多不同國家的外國人赴烏，與在前線的烏克蘭部隊一同抗俄。

由白俄羅斯及俄羅斯民眾組成的團體也加入烏克蘭抗俄的戰鬥。基輔將這兩國都視為「侵略國」，這是由於俄羅斯軍隊也從白俄羅斯領土發動對烏克蘭的攻擊。（譯者：侯姿瑩/核稿：楊昭彥）1130122

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