基地遇襲美軍3死 共和黨人喊轟伊朗境內

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美軍中央司令部今天證實，伊朗幕後支持的民兵27日夜間以無人機襲擊約旦一處美軍基地導致3名美軍陣亡。共和黨人今天群情激憤，要求拜登政府應直接攻擊伊朗境內目標。

這是去年10月7日以色列遇襲並與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）在加薩開戰以來，首度有駐中東的美軍命喪類似襲擊。已知這場無人機襲擊造成美軍3死和至少34人受傷，陣亡者俱為美國陸軍人員。

美國總統拜登在南卡羅來納州一場活動上說：「我們昨晚在中東很難熬，一場對我方基地的攻擊讓我們失去3位勇者。」拜登隨後請在場者默哀，並說「我們定將有所回應」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，背後有伊朗支持的民兵需為近期持續襲擊美軍負責，「我們將有所回應，時機和地點我們選擇。總統和我不容有人攻擊美軍，將採取一切必要行動保衛國家、我們的利益與子弟兵」。

政治新聞網Politico指出，這次遇襲基地名為Tower 22，是個靠近伊拉克-敘利亞邊境、附屬於魯克班（Rukban）難民營的小型前哨。美軍特戰部隊利用Tower 22越境進入敘利亞，協助對付伊斯蘭國（IS）。Tower 22距美軍在敘利亞的坦夫基地（al-Tanf Garrison）僅數公里。

軍事專家表示，坦夫基地位於敘利亞反對派控制區，美國2016年初就在當地派駐軍事人員，訓練敘利亞反抗軍對抗伊斯蘭國，也是駐伊拉克美軍對敘利亞反對派援助的進入點。

自去年10月以來，這些伊朗代理人已襲擊中東的美軍與盟國單位近160次。

前總統川普抨擊拜登領導無方，說若還是他當總統這種事根本不會發生。

川普在聲明裡說：「這駭人的一天，再次證明我們亟需回到靠強大來維持和平的日子，唯有如此才不再有混亂、破壞，也不會再有美國人丟掉寶貴性命。」

參議院軍事委員會共和黨龍頭韋克爾（Roger Wicker）說：「對伊朗及其代理人不斷攻擊，我們需報以直接打擊伊朗目標與領導階層...是時候該讓全世界看到我們拿出迅速與決定性行動了。」

共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）說：「就算拜登政府能拔掉所有擇定的代理人，也嚇阻不了伊朗。我要求拜登政府打擊伊朗境內重要目標，不光報復殺害美軍，更要嚇阻日後的挑釁。」

共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）說「對付這些攻擊的唯一答案，就是對伊朗的恐攻部隊實施毀滅性軍事報復，伊朗境內與中東各地都躲不過」；共和黨參議員柯寧（John Cornyn）更直接了當喊「目標德黑蘭」。

陸戰隊退役的前中情局與五角大廈官員穆洛伊（Mick Mulroy）認為，拜登政府回應這此攻擊，需拿出比此前所動用規模更大的軍力，「不光鎖定發動這次攻擊的團體，也要打擊伊朗革命衛隊聖城旅」。（譯者：陳亦偉）1130129