4男因替以色列刺探情報遭判死 伊朗清晨處決

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（中央社德黑蘭29日綜合外電報導）伊朗司法部門表示，4名因替以色列刺探情報而被定罪的男子已於今天黎明時分遭處決。

伊朗司法部門的網站「米桑線上」（Mizan Online）報導：「一個猶太復國主義間諜組織相關團體的4名成員…因謀劃在（中部省分）伊斯法罕（Isfahan）發起轟炸行動而被捕，他們的死刑判決於今早執行。」

根據報導，這4人分別是法拉瑪奇（Mohammad Faramarzi）、馬茲盧姆（Mohsen Mazloum）、阿札巴爾（Wafa Azarbar）和法特西（Pejman Fatehi）。

伊朗司法部門還表示，這些人被派到非洲國家，「在軍事中心接受訓練課程」，以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）官員也在場。

綜合法新社與路透社報導，伊朗方面指控這4人與以色列情報行動有關，最高法院已駁回他們的上訴。

這4人被控非法從伊拉克的庫德斯坦自治區（Kurdistan region）進入伊朗領土，打算在伊斯法罕一家為伊朗國防部製造設備的工廠執行轟炸行動。

報導提到，他們原本要在2022年夏天代表摩薩德展開行動，但被伊朗情報機構阻止，去年9月被判死刑。

伊朗與以色列長期敵對，目前正為伊朗的核子計畫而爭執。以色列指控伊朗支持針對以色列的武裝攻擊，伊朗則稱以色列殺害了多名伊朗官員和科學家，以色列對此未證實也未否認。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1130129