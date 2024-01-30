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烏克蘭當局：俄軍攻擊基礎設施 釀2死、5傷

2024/1/30 20:44
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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，俄羅斯針對烏國軍事和能源基礎設施連夜發動攻擊，造成2人死亡，另有至少5人受傷。

法新社報導，與此同時，莫斯科軍隊表示，隨著基輔加強跨境空襲行動，俄國防空系統在本土和克里米亞半島上空擊落21架烏克蘭無人機。

基輔表示，俄軍在烏國境內發射2枚飛彈和35架攻擊無人機，其中20架無人機成功避過防空系統。

烏國空軍在聲明中表示，「敵人的一些攻擊無人機沿著前線地區飛行，試圖攻擊前線和俄羅斯邊境附近的燃料和能源基礎設施，以及民用和軍事設施。」

基輔官員一直敦促西方盟國協助強化其防空能力，並稱今年的首要任務就是重獲對該國領空的控制權。

當局表示，俄軍攻擊破壞了基輔、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）和哈爾科夫（Kharkiv）地區的各種民用基礎設施，官員稱當地有2人受傷。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）證實，其位於中部地區的1個變電站遭到攻擊。

另外，在烏國東部頓內茨克（Donetsk）地區，俄軍的S-300飛彈造成1人死亡、1人受傷。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1130130

#俄軍
#俄烏戰爭
#烏國
#基輔
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