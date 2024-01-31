專家：2024年地緣政治不確定性 將推升黃金需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦31日綜合外電報導）繼國際黃金價格去年締造新高紀錄後，世界黃金協會（World Gold Council）今天發布的報告預測，2024年受地緣政治不確定性影響，全球黃金需求將獲得「明顯」提振。

法新社報導，世界黃金協會表示，今年金價將持續受惠於各國央行的強力買盤，有利於抵銷放緩的消費者需求。消費者需求則受金價上揚和經濟成長疲軟影響而減緩。

國際金價於2023年底攀抵每盎司2135.39美元的歷史新高，造成黃金需求下滑。

世界黃金協會指出，去年第4季黃金需求滑降12%。以全年度來看則是減少5%，來到4448公噸。

分析師指出，金價去年12月創歷史新高，很大程度上是因以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭所致。此外，投資人提高押注美國聯邦準備理事會（Fed）今年會降息，造成美元走軟，也推升金價漲勢。

對其他貨幣持有者而言，美元走軟讓以美元計價的黃金相對便宜。

世界黃金協會資深市場分析師史屈特（Louise Street）表示，來自各國央行的需求不減為金價帶來支撐。

史屈特指出：「除了貨幣政策，地緣政治不確定性往往也是帶動黃金需求的主要動力，我們預期這會對2024年黃金市場帶來顯著的衝擊。」

他還說：「持續的衝突、貿易緊張以及世界各地超過60場選舉，可能將鼓勵投資人轉向過去有良好避險資產紀錄的黃金。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1130131