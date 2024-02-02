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罹癌住院未告知拜登 美防長道歉、稱未指示幕僚隱瞞

2024/2/2 01:27
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）罹患前列腺癌住院，卻沒告知總統拜登（Joe Biden）和其他政府同僚，奧斯汀今天針對此事致歉，稱並未指示幕僚隱瞞自己住院的消息。

法新社報導，奧斯汀在記者會上表示：「我應該告訴總統我被診斷罹癌的。我已經直接向拜登總統致歉。」

奧斯汀說，他並未指示他的「幕僚隱瞞我住院的消息不讓誰知道」，還說他沒考慮過辭職。但他坦言：「我們做錯了。」

奧斯汀也透露自己還沒完全康復，一條腿不方便走路，在五角大廈大樓得用高爾夫球車移動。

現年70歲的奧斯汀去年12月22日接受了小型手術治療前列腺癌，隔天就返家。但今年1月1日，他因為噁心感和劇烈疼痛等併發症而再度入院。

白宮直到1月4日才得知奧斯汀住院的消息，國會則於5日被告知，拜登更是到了9日才得知奧斯汀確診罹癌的狀況。（譯者：楊昭彥）1130202

#拜登
#奧斯汀
#法新社
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