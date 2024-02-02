臉書母公司Meta營收優於預期加首度配息 股價飆漲

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（中央社紐約1日綜合外電報導）受惠假期購物季節廣告和裝置熱銷，Meta Platforms上季營收超越預期，並在旗下社群媒體平台臉書（Facebook）成立20週年前數天首度配息，激勵股價飆漲。

路透社報導，Meta今天盤後股價勁揚逾14%，延續長期漲勢格局。Meta股價近幾週改寫歷史新高，為2年多以來首見，市值激增約1300億美元。

科技業最早獨角獸之一的Meta表示，每股將配發50美分，並宣布已授權額外買回500億美元自家股票。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在事先準備的聲明稿中指出：「我們在推動人工智慧（AI）和元宇宙的願景方面，取得了許多進展。」

Meta上季（截至2023年12月31日）營收成長25%至401億美元。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，分析師先前預估Meta上季營收392億美元。

艾維克顧問公司（Evercore ISI）分析師馬赫尼（Mark Mahaney）說：「這是最令人印象深刻的季度之一，無論在本質上還是與預期相比，都是如此。」

Meta預期新年度第1季營收介於345億至370億美元，高於華爾街預估的338億美元。Meta也說，估計2024年總支出不變，落在940億至990億美元之間。

旗下也擁有Instagram和WhatsApp的Meta股價在2022年崩跌，導致公司的一次性價值減損逾3/4，之後在用戶數和數位廣告銷售增長，加上2022年底以來裁員超過2萬1000人的影響下，股價穩定回升。

社群媒體業務出現改善，讓投資人較能接受Meta維持支出不變，包括用於對元宇宙技術投資和投入數十億美元擴建AI基礎設施。

祖克柏在財報出爐後告訴記者，Meta以元宇宙為導向的實境實驗室（Reality Labs）部門第4季營收輕鬆超出預期，受惠假期季節，頭戴式裝置Quest熱賣，銷售創高達11億美元。根據LSEG數據，投資人原估8.04億美元。

不過，Meta表示，由於在擴增實境和虛擬實境方面增加投資，仍預估實境實驗室2024年營損將擴大。（譯者：徐睿承/核稿：侯姿瑩）1130202