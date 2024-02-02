伊斯坦堡教堂槍擊 遭逮25嫌疑與伊斯蘭國有關

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（中央社伊斯坦堡2日綜合外電報導）土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）今天表示，當局已經正式逮捕25名與1月28日伊斯坦堡教堂槍擊案有關聯的嫌犯。這起案件造成1人死亡。

路透社報導，屯奇在社群平台X上表示，在押的這25人之前遭警方逮捕，其中兩人疑為槍手，據信他們與伊斯蘭國（Islamic State）有關係。

屯奇說，這25名嫌犯遭控加入非法組織、犯下加重故意殺人罪。他並表示，另有9人獲釋候審。

1月28日上午發生在伊斯坦堡薩勒耶爾區（Sariyer）義大利聖瑪麗亞天主教堂（Italian Santa Maria Catholic Church）的這起槍擊案中，被槍手鎖定的一位土耳其公民參加禮拜時遭到擊斃。

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）之前指出，兩名主嫌都是外國人，分別為塔吉克和俄羅斯籍。

伊斯蘭國在社群平台Telegram發表聲明宣稱犯案，強調響應組織領袖號召而鎖定猶太人及基督徒。

根據耶里卡亞，2023年6月以來土耳其當局已經逮捕2086名疑似與伊斯蘭國有關係人士。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130202