哪種狗狗最長壽？研究：小隻且鼻子長活得比較久

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（中央社巴黎1日綜合外電報導）哪種狗最長壽？一項新研究今天指出，像是惠比特犬、迷你臘腸犬等小隻且鼻子長的犬種能比英國鬥牛犬等大型、扁臉的品種多活上好幾年。

法新社報導，這項研究是根據英國各地超過50萬隻狗的數據，主要目的為幫助計劃養狗的人們，確保他們選擇活得久又健康的犬種。

研究主要作者、英國慈善機構「狗信託」（Dogs Trust）數據負責人麥克米蘭（Kirsten McMillan）表示，這是首項檢視狗平均壽命如何隨著品種、體型大小、面部形狀及性別等因素而有不同的研究。

她告訴法新社：「像是英國鬥牛犬等中型、扁臉的公犬幾乎有3倍的機率，比像是迷你臘腸犬或義大利靈緹犬等小型、長臉的母犬還短命。」

在英國各地超過150個犬種及雜種的所有狗之中，平均壽命中位數為12.5歲。

不過，法國鬥牛犬的壽命中位數卻只有9.8歲。這個犬種去年被美國犬種協會（American Kennel Club）列為全美最受歡迎的品種。

先前有研究顯示，短鼻、扁臉的犬種看起來很像小嬰兒，主人因此覺得牠們格外可愛。

但狗的鼻子短也造成重大呼吸問題。

短頭犬福祉改善組織「短吻犬工作組」（Brachycephalic Working Group）負責人歐尼爾（Dan O'Neill）指出，這項研究進一步凸顯這些備受喜愛犬種遭受的「健康及福祉危機」。

他說：「民眾把狗的健康置於牠們看起來『很可愛』前面，至關重要，我們呼籲任何考慮要養扁臉犬種的人停下來思考。」

這項刊登於國際期刊「科學報告」（Scientific Reports）的研究也發現蘭開夏赫勒犬的平均壽命最長，中位數為15.4歲，其次為西藏獵犬（15.2歲）、迷你臘腸犬（14歲）。

在英國最受歡迎的拉布拉多犬平均壽命中位數為13.1歲。

另外，母犬平均壽命為12.7歲，比公犬的12.4歲略長。

這項研究也發現，純種狗的壽命比雜種狗還長一點。這點與先前研究的結果相反。（譯者：侯姿瑩/核稿：何宏儒）1130202