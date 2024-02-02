佛州出海豪華郵輪139人上吐下瀉 病因成謎

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（中央社佛羅里達州塔拉哈西1日綜合外電報導）據美國疾病管制暨預防中心報告，英國康納輪船公司旗下維多利亞女王號郵輪1月22日從佛羅里達州出海後，近140名乘客和船員通報出現上吐下瀉等症狀，原因不明。

有線電視新聞網（CNN）報導，根據疾病管制暨預防中心（CDC）的這份報告，康納輪船公司（Cunard Line）所屬維多利亞女王號郵輪（Queen Victoria）上的123名乘客、16名船員通報出現腹瀉和嘔吐等胃腸道症狀。這艘郵輪正展開為期107夜的環球航行。

報告表示，康納輪船公司已對該郵輪加強清潔和消毒等工作，並將出現症狀的乘客和船員隔離。但是CDC指出，病因仍然不明。

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根據輪船公司官網，維多利亞女王號1月22日從佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）啟程展開目前的航段，途中會停靠荷屬阿魯巴（Aruba）、瓜地馬拉、墨西哥卡布聖盧卡斯（Cabo San Lucas）、舊金山及夏威夷，本航段預計於2月12日結束。船上共有1824名乘客和967名船員。

康納輪船公司致CNN聲明指出：「康納輪船公司證實，維多利亞女王號上有少數乘客通報出現胃腸道不適症狀。他們立刻啟動升級衛生安全規程，以確保郵輪上所有乘客與工作人員的健康。相關措施已經發揮作用。」（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130202