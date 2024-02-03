傳統媒體持續式微 華爾街日報華府分社裁員

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（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）傳統媒體持續式微，主流媒體裁員消息不斷。今天傳出華爾街日報決定大幅縮減華府分社規模，約20名員工遭到解雇，其中主跑經濟的記者將轉調紐約，美中關係新聞團隊則將解散。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，華爾街日報（The Wall Street Journal）總編輯塔克（Emma Tucker）在給員工的電子郵件表示，未來華府分社將專注於「政治、政策、國防、法律、情報與國家安全」，遭裁撤的員工可以申請轉任新設置的職缺。

塔克在信函中表示，必須在華府建立正確的架構，以便在選舉年以及未來為讀者提供值得信賴、宏大的報導。

塔克在2022年接任華爾街日報總編輯職務後，一直試圖改變報導內容。據傳她曾批評報導的文句「僵硬且缺乏吸引力」，且對報社疊床架屋的編輯制度感到憂慮。

她去年秋天接受紐約時報（The New York Times）訪問時就曾透露裁員可能，也談到受眾策略（audience strategy）與數位敘事（digital storytelling）領域有招攬新員工計劃。

華爾街日報員工透露，華府分社員工1日上午9點左右接到裁員消息，數小時後就接到正式通知。

就在華爾街日報裁員前一天，去年才以5000萬美元預算推出的新聞網站Messenger無預警宣布關閉，約300名員工遭到資遣。洛杉磯時報（Los Angeles Times）與「財經內幕」（Business Insider）日前也都大量解雇員工。（編輯：高照芬）1130203