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巫統將發動全大馬連署 盼新國家元首全面特赦納吉

2024/2/3 17:34
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（中央社記者黃自強吉隆坡3日專電）馬來西亞前首相納吉獲有條件特赦，刑度減半，巫統最高理事會今天召開特別會議後決定繼續努力辯護，並希望他在審判過程能獲得公平對待。巫統也將發動連署向新國家元首尋求讓納吉全面特赦。

巫統（UMNO）今天在吉隆坡世貿中心（PWTC）商議納吉（Najib Razak）獲減刑事宜。納吉是巫統前主席。

特別會議決議並發布聲明表示，基於維護聯邦憲法，也尊重第16任國家元首阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）減半納吉刑期與縮減罰款的權力，但仍對這項決定感到遺憾。

最高理事會秉持巫統代表大會決議，認為納吉在審判過程中沒有獲得公平對待，因此要繼續努力為納吉辯護。

巫統將在全國發動簽名連署向近日就任的第17任國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）提出特赦申請，尋求讓納吉獲全面特赦。

在馬來西亞獨特制度下，由9個王室的統治者輪流擔任國家元首，任期為5年。馬來西亞實施議會民主制，並由君主擔任國家元首。

納吉的女兒諾麗雅娜（Nooryana Najwa）昨天透過社群平台發文對父親未獲全面特赦表示失望，並堅信父親是清白的。

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特赦局昨天宣布納吉獲有條件特赦，刑期從有期徒刑12年減少為6年，可望在2028年8月23日出獄，特赦局決定調降納吉罰款額度，從馬幣2億1000萬令吉（約台幣13億6000萬元）減少為5000萬令吉。但納吉如尚未繳交罰款，刑度將會增加1年到2029年8月23日。

納吉因從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月，最高法院仍維持12年徒刑判決，納吉隨即被移往監獄。納吉如今雖獲有條件赦免，仍有其他案件纏身。（編輯：陳惠珍）1130203

#納吉
#馬來西亞
#伊布拉欣
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