阿裔以色列人砲轟下搏命求生 前途多舛如草芥

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（中央社記者施婉清開羅6日專電）以哈戰爭爆發後，在加薩走廊200多萬名巴勒斯坦居民中，有超過170萬人被迫離開家園躲避戰火。有些人不幸喪生，有些人倖存下來，而倖存者常活在逃難經歷的心理創傷和陰影中，這些人包括擁有以色列身分的阿拉伯人。

「阿拉伯裔以色列人」指的是1948年第一次以阿戰爭和同年以色列建國後，繼續待在以色列的巴勒斯坦人及其後裔。

約有76萬名的巴勒斯坦人在此次戰爭期間被迫流離失所。巴勒斯坦人將此次出逃稱為「大災難」（Nakbah）。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，法新社記者近日採訪一位名為法蒂瑪（Fatima），剛從加薩烽火中逃難加薩的阿拉伯裔婦女。她擁有以色列身分，但因與加薩走廊的巴勒斯坦人結婚而遷居至加薩走廊。

去年11月中，法蒂瑪帶著18個月大和4歲的孩子，從加薩南部的卡拉拉（Al-Qarara）出發，準備前往埃及的拉法關卡。

法蒂瑪離開前，還在猶豫是否要與丈夫分離，丈夫希望她能離開，以保護他們的孩子。因此她決定帶著兩個年幼的孩子，踏上這段艱辛又危險的旅程。

此趟旅程由以色列非政府人權組織Gisha和HaMoked共同安排。這兩個組織已協助了71名阿拉伯裔以色列人離開加薩。

經過幾個小時的等待後，一輛巴士載著他們穿過西奈沙漠，先到埃及的塔巴鎮（Taba），然後再抵達以色列紅海沿岸的埃拉特（Eilat）。旅程共花了兩天。

法蒂瑪說，一到埃拉特，以色列就對她和其他所有超過16歲的同行者審問數小時，並重複數次搜身。

審問內容包括她的親屬和加薩走廊的情況，以及她是否了解哈瑪斯在當地的地道和總部狀況，還命令她打開手機檢查裡面的照片、通話和訊息紀錄。

法蒂瑪也回憶在加薩所經歷到的斷水斷電日子，生活了無生氣。

她說：「我們靠著罐頭食品和罐裝水裹腹，再用太陽能板勉強為手機充電。」

法蒂瑪現在住在以色列的一個阿拉伯小鎮上。

但她說新生活同樣很困苦，而且兩個孩子常被飛機劃過的聲響或雷聲嚇到。

據人道組織Gisha發言人格林伯格（Shai Greenberg）說，在加薩的200多萬人中，約有15%的人與以色列或東耶路撒冷身分的巴勒斯坦人有親屬關係。

格林伯格說，有數百名原來居住在加薩，擁有以色列合法身分的人離不開加薩。有些是害怕經歷旅程，還有些是不願意離開配偶或孩子獨自離去。

格林伯格舉例說明，有一名屬於以色列公民的阿拉伯裔婦女無法攜帶三個孩子離開加薩。因為這些孩子並未列入以色列的人口登記冊。

以色列政府要求他們進行基因檢驗，證明親子關係；但因以色列的連番空襲，已經找不到可進行檢驗的機構。

這名已離開加薩到達他地的婦女說：「我每天都帶著淚水入睡。雖然我從戰爭中倖存下來，但心靈已受盡了折磨。」

金字塔報稱，根據以色列中央統計局統計，至今在以色列，約有195萬阿拉伯裔以色列人（包括在東耶路撒冷的人口）居住，占以色列總人口的21%。

住在以色列的巴勒斯坦人長期忍受以色列給予的三等公民待遇，剝奪各種工作機會以及基礎教育和醫療服務。

直到今天，以色列也仍在持續沒收阿拉伯裔以色列人在以色列地區擁有的土地，將他們限制在越來越小的土地上。

以色列當局還以在社群媒體帳號上發布同情加薩的訊息為由，拘留了數十名阿拉伯裔以色列人。（編輯：高照芬）1130207