越南留學生陸續失蹤 澳洲南澳州暫停3省入學

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（中央社記者陳家倫河內7日專電）澳洲南澳州自去年12月至今年1月，陸續有4名越南留學生擅自離開宿舍後便去向不明。南澳州教育局將暫停接受越南義安省、河靜省、廣平省的學生入學，並審視相關教育政策。

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，越南駐雪梨總領事館指出，南澳州（South Australia）將暫停接受義安省（Nghe An）、河靜省（Ha Tinh）學生的入學申請，直至進一步通知。廣平省（Quang Binh）也被列入名單中，但3月會再次審查。

越南駐雪梨總領事館表示：「南澳州教育局將就這3省的學生政策展開審查。」

此外，來自越南海陽省（Hai Duong）、海防市（Hai Phong）、廣寧省（Quang Ninh）、同奈省（Dong Nai）、得樂省（Dak Lak）、林同省（Lam Dong）的學生需要清楚說明留學目的，並附上具體的留學計畫。

前述規定只適用於12年級以下的國際教育課程，不適用於大學生與技職教育學生。

南澳州教育局先前表示，在審視了一些未獲許可自行離開宿舍的學生籍貫後，祭出這項決定。

從去年12月迄今，南澳州有4名越南學生被登記失蹤。最近一起案例發生在1月初，一名叫做阮Sunnie的17歲女學生，在晚餐後揹著背包、衣物、筆電、個人證件離開寄宿地。

阮Sunnie的手機已經關機，社群網站帳號都暫停使用，寄宿家庭形容阮Sunnie很害羞，英語溝通能力不佳。

當局表示，迄今沒有訊息或證據顯示這4名越南留學生遭遇危險，而且他們好像主動在躲避當局。警方正與有關單位尋找學生的下落，以及確保他們的權益。

越南駐雪梨總領事館表示，已與警方協調尋找學生，並且協助聯繫學生的家人。

截至2023年10月，澳洲有超過3萬1600名越南留學生分散在各級教育系統中，在國際學生中排名第6，僅次於中國、印度、尼泊爾、哥倫比亞與菲律賓。

南澳州教育局表示，南澳州自1989年開始在150多所公立高中實施國際教育課程，越南留學生是國際學生主要來源之一，光2023年就有約430名越南學生透過國際教育課程入學。（編輯：張芷瑄）1130207