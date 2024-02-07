加薩戰爭邁入第5個月 布林肯會晤尼坦雅胡促休戰

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（中央社耶路撒冷7日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），力促以色列與哈瑪斯停火。這場加薩戰爭到今天屆滿4個月，正邁入第5個月。

法新社報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas），正在考慮由美國、埃及和卡達居中斡旋的停火提議。此提議有望暫時停止戰爭，並使關押在加薩（Gaza）的以色列人質和巴勒斯坦囚犯獲釋。

布林肯昨天稍晚在卡達首都杜哈說：「還有許多工作尚待完成」。在此之前，他短暫造訪沙烏地阿拉伯和埃及，這是他自去年以哈戰爭以來第5度赴中東地區。

布林肯告訴記者說：「但我們仍認為，一項協議是有可能達成的，也確實有其必要性，我們將努力不懈地實現它。」

路透社稍早根據看到的文件草案報導，哈瑪斯提出停火計畫，將使加薩恢復平靜4個半月，從而結束戰爭，藉此回應卡達和埃及調解人士上週提出一項得到美國和以色列支持的提議。

據報導，哈瑪斯提出的停火協議分3階段，每個階段持續45天。依據該計畫，哈瑪斯將釋放剩下的人質，交換以色列釋放的巴勒斯坦囚犯。加薩將開始重建工作，以色列軍隊將完全撤出，並交換死者遺體。

加薩地區的戰爭仍在持續中，哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部表示，昨晚至少有100人喪生。法新社記者稍早報導說，加薩南部城市遭受更多猛烈的轟炸。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130207