以哈戰爭重創以色列觀光 剛要復甦又陷危機

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（中央社以色列拿撒勒8日綜合外電報導）以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭迄今已超過4個月，導致甫開始從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦的以國觀光業又陷入新一波危機。

法新社報導，耶路撒冷舊城一間旅館的經理拉尼（Marwa Taha Abu Rani）說，「我們感覺遊客數量才剛開始於（去年）9月底、10月初好轉」，但以哈戰爭爆發後，訂房就陸續遭到取消，「我們現在根本沒事可做…一個人都沒有」。

以色列北部山城拿撒勒（Nazareth）的經濟向來重度仰賴前來朝聖的基督徒，因此被視為以國整體觀光業的風向球。現在即使以觀光淡季的標準來看，這座城市也空曠得不太尋常。

根據觀光部數據，觀光業約占以色列經濟的3%，這個產業也直接聘用了大約20萬名以國員工。

觀光部提到，以國原本預計2023年可吸引550萬名遊客，較2019年的歷史新高紀錄還多出100萬人。

但在去年10月7日，一切都改變了。

法新社依據官方數據統計，哈瑪斯的突襲造成以國約1160人喪命，其中多數是平民；加薩衛生部則表示，以國的報復性轟炸與地面攻擊已造成至少2萬7840名巴勒斯坦人死亡，多數是婦孺和青少年。

哈瑪斯攻擊發生後，許多外國觀光客立即放棄前往以國的計畫，航空公司紛紛取消飛往當地的班機，又讓情況雪上加霜，許多導遊、旅宿業員工、巴士司機等頓失工作。

觀光部表示，截至2023年底，全年度只有約300萬人到訪以色列。

希伯來大學（Hebrew University）經濟學者史特勞夫欽斯基（Michel Strawczynski）說，以色列過去的2場主要戰爭都不到2個月就結束，因此經濟影響有限。以國分別在2006年、2014年與黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）和哈瑪斯交戰。

他說，「至於2024年，狀況完全取決於這場戰爭會打多久，以及北部是否會出現更深入的衝突。」

以國觀光部長的資深顧問路易（Peleg Lewi）指出，「如果一切順利，我們估計2024年底將會回歸常軌。」（譯者：曾依璇/核稿：施施）1130209