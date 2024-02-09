巴基斯坦大選初步開票結果出爐 夏立夫政黨微幅領先

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（中央社伊斯蘭馬巴德9日綜合外電報導）巴基斯坦8日舉行全國大選，初步開票結果今天出爐。前總理夏立夫（Nawaz Sharif）的政黨微幅領先，緊追在後的則是與前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）結盟的候選人。

綜合路透社及法新社報導，截至台灣時間下午2時，在共計265席的國民議會中，巴基斯坦選舉委員會（Election Commission of Pakistan）已宣布47席的開票結果，其中夏立夫的「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」（PML-N）贏得17席，身陷囹圄的伊姆蘭汗支持者則拿下14席。

外界預期，本屆大選將由伊姆蘭汗支持的候選人以及夏立夫派一決高下。分析人士指出，夏立夫派坐擁勢力龐大的軍方支持，預計也將斬獲最多席次。

伊姆蘭汗目前正在獄中服刑，他所屬的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）遭禁止參與昨天的大選，因此他的支持者皆是以獨立人士身分參選。

然而，分析人士也預測，大選可能不會出現明顯的贏家，這恐使正努力從經濟危機泥淖中脫困的巴國雪上加霜。在高度分裂的政治環境下，巴國同時還必須致力應對日益惡化的民兵暴力問題。

在大選結束後的18個小時，當局公布的開票結果依然寥寥無幾，這在巴國可謂不甚尋常。巴國選委會官員伊克巴（Zafar Iqbal）表示，開票進度延誤原因是「網路問題」，但未提供進一步說明。

巴國內政部則表示，昨天稍早，行動電話網路服務一度中斷，直到深夜才部份恢復，採取這項措施是出於「安全考量」。

對此，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天透過發言人發出電郵聲明，稱他對巴基斯坦發生的暴力事件以及大選當天行動通訊服務中斷感到擔憂。（譯者：洪培英/核稿：施施）1130209