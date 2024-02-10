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英國首相府：蘇納克2023年所得稅繳逾2千萬

2024/2/10 14:21
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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國首相蘇納克的辦公室今天公布，蘇納克在2023年繳納超過50萬英鎊（約新台幣2025萬元）的稅款。

現年43歲、曾從事金融業的蘇納克（Rishi Sunak）自2022年10月起擔任首相。法新社報導，唐寧街首相官邸今天公布的文件顯示，他2022至2023納稅年度的收入為220萬英鎊，比前一年增加13%。

蘇納克擔任首相和國會議員的薪資約為14萬英鎊；另外有210萬英鎊來自資本利得、股票股利和利息。

數據顯示，蘇納克的總所得稅率為23%，資本利得的稅率比薪資所得稅率還低。而資本利得主要來自於美國的投資基金。

蘇納克的妻子是阿克莎塔．莫西（Akshata Murty），即印度富豪、軟體外包服務巨擘印福思科技公司（Infosys）創辦人納拉雅納．莫西（N.R. Narayana Murthy）的女兒。

蘇納克夫婦的私人財富已讓他們陷入爭議，政敵藉此批評首相不接地氣，不了解英國百姓疾苦。

在媒體揭露阿克莎塔曾利用「非定居者身分」替自己的海外所得避稅後，引發爭議。阿克莎塔隨後表示將會申報在世界各地的收入。

英國國會的調查雖聚焦蘇納克是如何未揭露妻子在兒童保育公司的利得，但並未就此實施懲處。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130210

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