英國首相：英王查爾斯罹癌屬早期發現

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國王室昨天宣布，現年75歲的國王查爾斯三世（King Charles III）罹患癌症。英國首相蘇納克今天表示，查爾斯的癌症是早期發現。

法新社報導，蘇納克接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「幸好疾病及早發現，現在大家將持續祝福他（查爾斯）接受所需治療，並且完全康復。我想這是我們所有人都希望及祈禱的。」

蘇納克還說，查爾斯診斷出罹癌後，他與對方保持固定聯絡，兩人的溝通將維持如常。

白金漢宮昨天表示，查爾斯近期住院接受治療攝護腺肥大的手術時，發現另個健康問題，經診斷為癌症後已開始接受治療。王室未說明查爾斯罹癌種類，但表示並非前列腺癌。

蘇納克今天還說：「英國各地許多家庭聽到這項消息時，會有相同的感受，也知道這對於所有人來說有何意義。所以我們全心祝福他，並滿懷期待我們儘快度過考驗。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130206