更多編輯台推薦新聞：
過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
生活

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
19種癌症次世代基因定序納健保 最高補助3萬最快5月上路
首頁 / 國際
蘇納克
新聞專題
蘇納克1/223
首頁 / 國際

英國首相：英王查爾斯罹癌屬早期發現

2024/2/6 19:23（2/6 19:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國王室昨天宣布，現年75歲的國王查爾斯三世（King Charles III）罹患癌症。英國首相蘇納克今天表示，查爾斯的癌症是早期發現。

法新社報導，蘇納克接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示：「幸好疾病及早發現，現在大家將持續祝福他（查爾斯）接受所需治療，並且完全康復。我想這是我們所有人都希望及祈禱的。」

蘇納克還說，查爾斯診斷出罹癌後，他與對方保持固定聯絡，兩人的溝通將維持如常。

白金漢宮昨天表示，查爾斯近期住院接受治療攝護腺肥大的手術時，發現另個健康問題，經診斷為癌症後已開始接受治療。王室未說明查爾斯罹癌種類，但表示並非前列腺癌。

蘇納克今天還說：「英國各地許多家庭聽到這項消息時，會有相同的感受，也知道這對於所有人來說有何意義。所以我們全心祝福他，並滿懷期待我們儘快度過考驗。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130206

#查爾斯
#蘇納克
#英國
蘇納克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
英相蘇納克力阻同志倒戈 通過盧安達法案
172.30.142.227