泰航客機準備起飛 加拿大男乘客開艙門引混亂

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（中央社曼谷10日綜合外電報導）泰國媒體與機場當局指出，1名加拿大男遊客2月7日在泰國航空（Thai Airways）一架班機準備起飛之際打開艙門，一度引發混亂，這架班機原定從清邁機場飛往泰國首都曼谷。

路透社報導，搭乘這架班機的1名乘客在臉書（Facebook）發文指出當時「整架飛機陷入混亂」，擔憂「若在3萬英尺（9144公尺）的高空發生這種事怎麼辦？會發生什麼事？」。文中並提到，相關當局已押走涉事男子。

清邁機場在2月8日說明，1名乘客開啟了緊急艙門，導致逃生充氣滑梯開啟，使得這架飛機無法起飛。事發之後，這架飛機返回航廈，乘客也在相關人員引導之下離開飛機，技術人員並進行了安全檢查。而這起事件也影響了清邁機場其他逾12個航班。

經過檢查後，泰航表示這架班機獲准起飛，機內乘客與機組人員均安。

泰國公視（ThaiPBS）報導，這名涉事乘客已被警方逮捕，並確認這名男性遊客為加拿大籍。泰國警方表示，涉事男子在關押期間不斷用頭撞擊拘留室的鐵欄杆等自我傷害行為，已被送往清邁一間醫院接受心理評估。

這名男子的辯護律師稱「他承認開啟艙門，原因是當時有人要對他下手。從他的行為來看，他可能出現幻覺」。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1130210