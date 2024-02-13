更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

暴風雨迫使澳洲發電廠暫時關閉 50萬戶家庭一度停電

2024/2/13 21:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨13日綜合外電報導）澳洲維多利亞州多數地區今天下午停電，一場暴風雨稍早過境該州，造成部分輸電網路受損，迫使當地一座大型發電廠暫時關閉，50萬戶家庭一度無電可用。

路透社報導，澳洲AGL能源公司旗下供應維多利亞州約1/3電力的Loy Yang A發電廠，在今天下午被迫關閉。這座發電廠在該州一處重要輸電網路的幾座電塔，因暴風雨倒塌。

澳洲能源部長丹布羅修（Lily D'Ambrosio）在社群媒體發文說，這起事件造成逾50萬戶家庭或企業無電可用。

隨著這座發電廠關閉，澳洲能源市場調度中心（Australian Energy Market Operator，AEMO）表示，維多利亞州的電價一度飆漲至每兆瓦時（MWh）1萬6600澳元（新台幣約34萬元），遠高於平時的約200澳元。

為因應這個情況，澳洲能源市場調度中心今天下午發聲明下令整個電網減少用電。

丹布羅修也說，該發電廠4座發電機組的其中一組稍晚恢復運作，強制停電的情況已解除。

AGL在聲明中說，正在搶修Loy Yang A電廠其他3組發電機組，設法在今天傍晚重新啟動。（譯者：洪啟原/核稿：陳昱婷）1130213

#停電
#維多利亞州
#澳洲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.14