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聯合國：烏克蘭文化遺產因戰爭損失逾千億元

2024/2/14 12:36（2/14 13:05 更新）
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圖為戰火中遭到破壞的烏克蘭主顯聖容大教堂。（路透社）
圖為戰火中遭到破壞的烏克蘭主顯聖容大教堂。（路透社）
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（中央社巴黎13日綜合外電報導）聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭近兩年，已對烏國文化遺產和場址造成約35億美元（約新台幣1100億元）左右的損失，比去年評估多4成。

綜合法新社與路透社報導，聯合國教科文組織表示，自俄國於2022年2月底開始侵略烏克蘭以來，烏國的文化、旅遊和娛樂業合計損失了190億美元營收。

聯合國教科文組織利用衛星影像評估損失後表示，約有5000處場址遭毀損，包括博物館、紀念碑、圖書館和宗教場所等超過340處。

聯合國教科文組織核定的兩處世界遺產也遭俄軍猛烈攻擊，分別是西部城市利維夫（Lviv）的中世紀中心和南部城市敖德薩（Odesa）。

聯合國教科文組織駐烏克蘭代表巴德斯齊（Chiara Dezzi Bardeschi）特別提到敖德薩的主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral），這座教堂去年7月在俄軍襲擊下嚴重毀損。

巴德斯齊說，這座教堂對敖德薩有「宗教和精神價值」，卻已不堪使用。

烏克蘭有7處文化遺產和1處自然遺產列在聯合國教科文組織世界遺產名錄上。

另有16處暫定列入名錄，尚待基輔當局正式申請才能獲得世界遺產地位。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130214

#俄烏戰爭
#烏克蘭
#聯合國教科文組織
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