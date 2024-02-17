英國召見俄外交官 表明克宮應為納瓦尼之死負責

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）克里姆林宮批評者納瓦尼（Alexei Navalny）在獄中逝世，英國政府今天晚上表示，已召見俄羅斯大使館外交官，「清楚表明我們要求俄羅斯當局承擔全面責任」。

俄羅斯官員說，47歲的納瓦尼今天在北極圈獄中過世。而一個月後，俄羅斯將舉行選舉，預料總統蒲亭（Vladimir Putin）的任期將會延續。

英國外交及國協事務部發言人說：「近年來，有關當局以捏造的罪名監禁他，以遭禁用的神經毒劑毒害他，並把他流放到北極圈。任何人都不應當懷疑俄羅斯體制殘暴本質的真實性。」

英國外交部「召見俄羅斯外交官，清楚表明我們要求俄羅斯當局承擔全部責任」。

發言人說：「納瓦尼終身致力於揭發俄羅斯體制的貪腐，要求施行自由、開放的政治體制，並追究克里姆林宮的責任。」

今天稍早，英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）聲稱蒲亭「該對發生的事負責」，並讚揚納瓦尼的勇氣。

今天傍晚，歐洲與美國各地都有納瓦尼的支持者走上街頭，悼念這位即使身陷囹圄、仍被公認是俄羅斯主要反對派人物的男子。

在倫敦，數十名抗議人士聚集在俄羅斯大使館前面，高舉英語和俄語標語，上頭寫著「阻止蒲亭」、「暗殺者」與「我們都是納瓦尼」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1130217