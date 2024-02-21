超級盃封王遊行槍擊案 兩人被控二級謀殺

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL堪薩斯市酋長超級盃封王遊行槍擊案造成1死22傷，美國密蘇里州檢方今天表示，兩名成年男性被控二級謀殺等罪名。

法新社和美聯社報導，傑克遜郡（Jackson County）檢察官皮特斯貝克（Jean Peters Baker）告訴記者，兩名男子米勒（Dominic Miller）和梅斯（Lyndell Mays）被控二級謀殺、持械犯罪行動及不法使用武器，他們都是當地居民。

皮特斯貝克表示，梅斯在14日遊行活動當天與其他人爆發口角，衝突「迅速升級」，據稱米勒開槍導致當地DJ羅培茲-嘉爾萬（Lisa Lopez-Galvan）喪生。

皮特斯貝克說，這兩名男子目前在押，保釋金100萬美元，若謀殺罪名成立有可能遭處無期徒刑。檢警不僅逮捕這兩名成年人，上週曾宣布拘留兩名青少年。

這兩名青少年因為尚未成年，檢警未公布姓名，他們面臨槍枝相關指控及拒捕罪名。檢方表示不排除提出更多指控。

皮特斯貝克在記者會上說，米勒和梅斯在案發後就醫。檢方不願回答這兩人是治療槍傷或其他傷勢。

法院紀錄呈現出這起槍擊事件的概略案發情形。

根據檢方說法，米勒和梅斯在案發前互不認識，當時有多人爭吵，梅斯「幾乎馬上就先掏出手槍」，其他人也跟著拔槍。警方研判是米勒的子彈打中DJ羅培茲-嘉爾萬。

根據警方說法，另外22名傷者年齡介於8歲到47歲。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1130221