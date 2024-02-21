王毅訪法見馬克宏 為高層訪問鋪路

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（中央社記者呂佳蓉北京21日電）中共中央政治局委員、外交部長王毅在當地時間20日於巴黎會見法國總統馬克宏。王毅稱，中法為獨立自主大國，應加強協調與合作；馬克宏則表示，期待與中方共同籌備好今年的高層往來。

據中國外交部網站消息，馬克宏（Emmanuel Macron）並指，法方一貫奉行一個中國政策，「這一立場明確清晰」。

王毅向馬克宏指出，今年是中法建交60年，願與法國一道，深化合作、開闢未來。中國將繼續向包括法國在內的世界各國開放市場，希望法方也為中國在法企業營造公平公正的營商環境，提供積極正面和穩定長久的預期。

王毅又稱，中法同為獨立自主大國，應加強戰略協調，深化戰略合作。

據中方的訊息，馬克宏請王毅轉達對中國國家主席習近平的問候，並祝中國人民龍年順利，同時「愉快憶及去年對中國的成功訪問」，表示期待與中方共同籌備好今年的高層往來。

此外，中法戰略對話也在當地時間20日舉行，由王毅與和馬克宏最高外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）共同主持。

據中國外交部網站訊息，伯納說，面對當前國際亂局和地緣衝突，法方願同中方攜手應對挑戰，避免大國對立，防止陣營對抗，改善全球治理。法方主張歐洲戰略自主，展現擔當作為。支持歐中堅持夥伴關係定位，強化有效合作。

王毅則在這場中法戰略對話指出，世界動盪甚至分裂，不符合任何一方利益。中方支持歐洲加強戰略自主。中法在重大問題上立場相近，願與法方加強戰略溝通，形成更多共識，加強團結合作，展現大國擔當，發出強有力訊號。

雙方一致同意，進一步加強應對氣候變遷、核能研發、人工智慧、航空航天等合作。另外，延續中法文旅年情勢，增加直航航班頻率，進一步便利人員往來。

據中方訊息，雙方還就事關和平安全的廣泛議題進行了深入溝通，一致認為多極化對和平穩定不可或缺，將繼續加強戰略合作。（編輯：唐佩君）1130221