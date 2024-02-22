華裔作家李翊雲小兒子車禍身亡 長子7年前輕生

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（中央社紐澤西州普林斯頓市21日綜合外電報導）根據普林斯頓大學聲明，2月16日被Dinky火車撞死的該校大一新生是華裔作家李翊雲的兒子。李翊雲從2017年起執教於普林斯頓大學，目前是創意寫作計畫主任。

詹姆斯．李（James Li）畢業於普林斯頓高中（Princeton High School），普林斯頓大學（Princeton University）的聲明中說，詹姆斯．李的父親是大鵬．李（Dapeng Li，音譯），新澤西州公共運輸公司（New Jersey Transit）正在調查事故，尚未公布死因。

李翊雲是一名備受讚揚的作家和小說家，她的大兒子文森．李（Vincent Li）在2017年被火車撞到自殺身亡後，李翊雲寫下自己經歷憂鬱和悲痛的心路歷程。「紐約時報」（The New York Times）2022年寫道，李翊雲已成為「那些在難以承受的重壓下受苦者的燈塔」。

詹姆斯．李是普林斯頓大學這個學年第2名過世的新生。另一名學生瓊斯（Sophia Jones）在去年11月29日自殺身亡。自2022年5月以來，已有7名普林斯頓大學學生因各種原因死亡。

普林斯頓大學的聲明列出目前可以幫助學生的資源，這些資源由諮詢和心理服務、宗教生活辦公室、住宿學院和研究生學院提供。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1130222

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