「挪威之晨號」乘客現胃病症狀 模里西斯以健康風險為由拒停靠

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（中央社模里西斯首都路易港25日綜合外電報導）印度洋島國模里西斯今天表示，基於健康風險，拒絕讓挪威郵輪控股公司一艘郵輪停靠該國港口，並對船上約15名已被隔離的乘客進行採檢。

路透社報導，模里西斯港務局在聲明中表示，「挪威之晨號」（Norwegian Dawn）原定今天停靠路易港（Port Louis），但後來因未前往留尼旺島（Reunion Island），因此提前一天抵達。

港務局聲明指出：「為了避免任何健康風險，決定不允許這艘郵輪停靠碼頭。」

港務局還說，「當局最重視乘客和整個國家的健康及安全」，但未提供有關健康風險種類的任何細節。

總部位於美國的挪威郵輪控股公司（Norwegian Cruise Line Holdings）一名發言人透過聲明表示，該郵輪2月13日前往南非期間，一些乘客出現了胃病相關的輕微症狀。

發言人指出，該艘郵輪一抵達路易港後，船上管理層即與模里西斯當局合作以確保預防措施到位；船上所有人安然無恙。

模里西斯港務局表示，檢測結果將在48小時內出爐。

路透社未能立即聯絡上模里西斯衛生部官員就此置評。

「挪威之晨號」載有2184名乘客和1026名船員。港務局表示，其中約2000名乘客原定航程結束後在路易港下船，新一批2279名乘客預計由此登船。

港務局指出，由於潛在健康風險，「原定今天登上『挪威之晨號』並從模里西斯出發的乘客，將無法如期成行」。

挪威郵輪控股公司發言人表示，將改於27日進行乘客上下船作業。

旅遊業是模里西斯主要經濟命脈之一。（譯者：屈享平/核稿：侯姿瑩）1130226