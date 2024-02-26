馬來西亞國會開議 國家元首籲加強人民團結和諧

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（中央社記者黃自強吉隆坡26日專電）馬來西亞國會今天開議，國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）發表施政御辭指出，政府要加強人民之間的團結與和諧，他並呼籲勿操弄種族、宗教與王室的3R議題。

新海峽時報（New Straits Times）、星洲日報與東方日報等大馬媒體報導，大馬第15屆國會第3會期第一次會議今天召開，甫於今年1月31日就任馬來西亞第17任最高元首的伊布拉欣首次向國會發表施政御辭（Royal Address）。他發表時不稱「朕」（beta），而是使用「我」（saya）自稱，充分展現親民作風。

伊布拉欣表示，馬來西亞要在國際上更堅定地支持和平，打恐怖主義，無論是面對全球或東南亞國家協會（ASEAN），大馬都有必要積極發揮作用，進一步推動進步與團結。

在巴勒斯坦議題方面，伊布拉欣指出，大馬要秉持堅定立場，呼籲立即停火，加速對加薩地區的人道主義援助。

他在施政御辭中也說將捍衛聯邦憲法承認伊斯蘭教為大馬的官方宗教，任何一方不能試圖挑戰憲法或予以政治化，大馬社會各界不要操弄種族、宗教與王室的敏感議題，維護國家和諧。

伊布拉欣也期盼所有的國會議員要尊重團結政府，他絕不接受企圖破壞國家政治穩定者所提出的要求，「如果有人意圖玩弄政治，就等到下次大選吧！」

他認為，政府的成敗責任不應單方面加諸於首相身上，朝野國會議員需要共同擔負起國家發展的責任。

對於大馬國家元首發表施政御辭，時事評論員李政豪（Lee Cheng Hoe）說，施政御辭是國家元首在國會新會期開始前，發表由內閣預先起草的演講稿，並向國會議員演說政府施政目標的儀式。

伊布拉欣伉儷今天在抵達國會廣場後接受馬來軍團第一營樂儀隊的王室敬禮儀式，伊布拉欣同時校閱皇家軍團樂儀隊。（編輯：陳承功）1130226