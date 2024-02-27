日本拍板提高貨車高速公路速限 盼提升運輸效率

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本政府今天拍板，將從4月1日起放寬總重逾8公噸中大型貨車高速公路速限到90公里，希望在面對物流業界人手嚴重不足的「2024年問題」時，能提升運輸效率。

日本共同社報導，日本政府今天在內閣會議上修正通過道路交通法行政命令，放寬總重逾8公噸的中大型貨車行駛高速公路的時速上限，從現行的80公里提升到90公里，將從4月起正式施行。

由於強化貨車司機加班規範將從今年4月1日起上路，日本政府為因應物流業界人手嚴重不足的「2024年問題」，希望藉由提高時速上限來提升運輸效率。

日本從1963年啟用高速公路以來，這次是第一次針對大型貨車速限進行調整。由於物流業界提出請願，日本警察廳2023年7月成立專家學者檢討會，過去一段時間持續討論是否放寬時速上限。

雖然確保交通安全是一項課題，但檢討會2023年12月認為大型貨車已被強制安裝最高時速無法超過90公里的速度控制裝置，加上高速公路發生的人身事故也在減少等，因此做出「不太可能會對交通安全帶來重大影響」的結論。

日本政府為因應「2024年問題」，已在2023年6月彙整配套政策，其中包括提高貨車在高速公路行駛的最高速限。

有估算指出，由於貨車司機人手慢性不足等，2030年度的運輸能力將較2019年度衰退約34%；日本政府以達成「二度配送率」（宅配貨物經二次配送才完成的比率）減半，及增加船舶或鐵路運輸量作為努力目標。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130227