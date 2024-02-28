葉倫：G7須聯手扣押俄凍結資產利潤 供烏使用

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（中央社聖保羅27日綜合外電報導）美國財政部長葉倫今天表示，七大工業國集團（G7）國家迫切需要聯手扣押俄羅斯凍結資產產生的利潤，並撥給烏克蘭使用；與此同時，G7正準備就此議題召開會議。

綜合法新社和路透社報導，莫斯科2022年全面入侵烏克蘭後，西方國家凍結俄羅斯銀行帳戶、投資和其他資產做為制裁。如今，歐美有愈來愈多人呼籲利用其中數以十億計美元為烏克蘭設立一個基金。

葉倫（Janet Yellen）在巴西聖保羅（Sao Paulo）告訴記者：「我們的聯盟有必要且迫切地找到一種方法，來釋出這些固定資產的價值，以支持烏克蘭持續抗俄和長期重建。」

「有強有力的國際法、經濟和道德理由推動這項計畫…這表明俄羅斯無法靠著延長戰爭取勝，且將促使它坐到談判桌前與烏克蘭進行公正的和談。」

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）稱這項提議具有「破壞性」。巴西「環球日報」（O Globo）報導，希魯阿諾夫警告說，這類舉措將使各國的海外資產受到政治決策影響，從而破壞全球金融體系。

葉倫敦促G7和歐洲聯盟（EU），在評估包括引發金融不穩定等風險後採取聯合行動。G7成員包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國。

隨著俄烏戰爭邁入第3年，G7預計明天在聖保羅20國集團（G20）財長會議場邊聚首，討論對烏克蘭的支持。

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，她「百分之百」同意葉倫的觀點。

烏克蘭警告，由於美國國會尚未批准600億美元的新安全援助計畫，烏國迫切需要更多軍事和財政援助，使得西方國家凍結價值約3970億美元俄羅斯資產成為各界關注焦點。這些包括央行資產、遊艇、房地產以及與總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切的寡頭的其他財產。

然而，其中也存在風險，包括俄羅斯可能採取法律行動，以及中國等國家擔心遭遇類似行動而減少對西方投資的可能。

葉倫表示：「我認為（金融不穩定）的可能性極小，尤其是考慮到這種情況的獨特性，俄羅斯公然違反國際準則，而代表全球一半經濟的國家集團有能力聯手行動。 」

「我們正在評估和概述可供考慮的選項。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1130228