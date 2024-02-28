祖克柏與日相岸田談AI後赴韓 傳將會尹錫悅

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（中央社東京28日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏昨天在東京與日本首相岸田文雄會面後，於當晚飛抵韓國。消息人士透露，他預期會晤韓國總統尹錫悅、科技界領袖等人。

朝日新聞報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）昨天在首相官邸與岸田文雄談話約30分鐘。

他會後告訴媒體：「我們就人工智慧（AI）和科技未來進行了良好且富有成效的對話，我對於在日本的成果感到相當興奮。」

時事通信社報導，相關人士透露，祖克柏也對半導體製造供應鏈的日本市場抱有興趣。

路透社提到，祖克柏昨晚抵達韓國，預料將討論AI議題，並與尹錫悅和科技界領袖會面。

韓國政府消息人士透露，祖克柏將會晤尹錫悅、三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔、樂金電子（LG）高層等。

Meta今年著力於AI發展，包括客製化晶片，並試圖導入生成式AI至主要社群媒體產品及硬體設備，祖克柏此行可能會討論AI晶片供應與擴大生成式AI的生態系統。

彭博（Bloomberg News）報導，除了日本與韓國之外，祖克柏預計在3月1日至2日造訪印度，參加印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）之子的婚前慶祝活動。安巴尼現為印度信實工業集團（Reliance Industries）董事長。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130228