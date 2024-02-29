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美參院共和黨領袖麥康奈請辭 曾頻頻恍神健康引憂

2024/2/29 03:23
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈今天表示，他將在今年卸下職務。高齡82歲的麥康奈是美國史上任職最久的參院領袖，但他頻頻在公開場合恍神，令人憂心他的健康情況。

法新社、路透社及美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，麥康奈（Mitch McConnell）在參院宣布請辭時語帶哽咽，語畢時共和民主兩黨議員為他起立鼓掌。

他指出：「總統先生及我的同僚們，我今天站在你們面前表示，這將是我作為共和黨領袖的最後一個任期。」

他提及：「我在上週年滿82歲。我的貢獻比自己寧願的更接近尾聲了。仍然敵不過歲月。我已不再是那個坐在後面希望同僚記住我名字的年輕人。現在是屬於下一代領導層。」

麥康奈於2007年開始擔任參院共和黨領袖，迄今出任這個職位長達17年，是美國史上任職最久的參院領袖。

在去年8月底，麥康奈曾在公開場合上，突然僵住不動恍神超過30秒，沒有回應記者及身旁其他人的問題。

去年7月，麥康奈也曾在國會主持記者會時，突然僵住不動長達20秒，之後在幕僚和其他參議員陪同下離開，讓人不禁擔心他的健康狀況。

另在去年3月，麥康奈曾在華府一家飯店的募款活動上跌倒，隨後前往醫院，有腦震盪現象。（譯者：陳正健）1130229

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