迦納國會通過反LGBTQ法案 維權人士譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社迦納首都阿克拉28日綜合外電報導）西非國家迦納國會今天表決通過一項具爭議的法案，嚴格限制LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利，此舉遭到維權人士譴責。

法新社報導，法案在成為法律前，仍須獲得總統批准。觀察家認為，在12月大選之前不太可能實現這項目標。

維權團體說，「人類性權和家庭價值」（Human Sexual Rights and Family Values）法案是人權倒退，並敦促總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）政府駁回該法案。

然而，這項法案在迦納得到廣泛支持。阿庫佛艾杜說，在他執政期間，迦納永遠不會允許同性婚姻。

這項全面的立法通常被稱為反同性戀法案，獲得由基督教、穆斯林和迦納傳統領袖組成的聯盟贊助，並以無人反對的口頭表決方式獲得通過。

在迦納，同性性行為原本已屬非法，儘管對LGBTQ族群的歧視時有所聞，但從未有人根據殖民時代的法律遭到起訴。

相關法律規定，同性關係可被判處6個月至3年徒刑。維護LGBTQ權利人士可能受到更嚴厲的處罰，恐被判處3到5年的徒刑。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）譴責迦納國會通過該法案。

他說：「我呼籲別讓這項法案成為法律。合意的同性行為絕不應被視為犯罪。」

他警告說，這類措施可能會使人們暴露於仇恨犯罪中，並敦促政府「確保每個人都能免受暴力、恥辱和歧視，無論其性取向或性別認同為何」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130229