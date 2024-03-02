拜登：盼以哈齋戒月前達成停火協議

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，他「希望」以色列與哈瑪斯能在伊斯蘭教齋戒月前達成停火，但雙方仍尚未敲定協議。

法新社報導，被問到是否預期能在齋戒月前達成停火協議時，拜登在白宮向記者表示：「我希望這樣，我們仍非常努力地促成。我們還沒達到那地步。」根據伊斯蘭曆，齋戒月將於3月10日或11日開始。

拜登又說：「我們將促成協議，但我們還沒辦到，我們也可能無法談成。」除此之外，他沒有詳細說明，接著他登上直升機飛到總統度假勝地大衛營（Camp David）度週末。

拜登本週初表示，他期望能在4日前達成協議，讓以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）暫停衝突6週，但逐漸推遲了時間表。

昨天，加薩有上百名巴勒斯坦人在衝向援助車隊，搶奪糧食時遭到殺害；81歲的拜登今天說，美國不久後將開始對加薩空投援助資物。

拜登表示，這起事件將讓會談變得更加複雜，但今天不會就妨礙協議的原因發表評論，並說「我不會向你們透露，因為這將涉及談判」。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130302