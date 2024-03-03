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葡萄牙大選民調結果向右傾 預測終結左翼8年執政

2024/3/3 14:38（3/3 14:52 更新）
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圖為2022年1月28日，葡萄牙右翼政黨「夠了」領袖溫杜拉（中）在集會上揮手。（路透社）
圖為2022年1月28日，葡萄牙右翼政黨「夠了」領袖溫杜拉（中）在集會上揮手。（路透社）
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（中央社里斯本2日綜合外電報導）葡萄牙將於10日提前舉行國會選舉，誰贏誰輸還很難說，但民調顯示，中間偏右的反對派勢力占有優勢，有望結束左派社會黨（Socialist Party）的8年執政。

法新社報導，右翼政黨「夠了」（Chega）似乎也將鞏固其在葡萄牙政治版圖的地位。歐洲聯盟再3個月就即將於6月舉行歐洲議會選舉，葡國這個月的大選恐是極右政黨崛起的最新跡象。

去年11月，社會黨時任總理的柯斯塔（Antonio Costa）因貪腐調查突然宣布辭職，總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）隨後宣布將於2024年3月10日提前舉行國會選舉。

「夠了」領袖溫杜拉（Andre Ventura）利用此醜聞來推動他的民粹主義和反建制訊息，他的政黨據信可拿下約17%的選票。

葡萄牙期刊「快報」（Expresso）昨天公布的民調顯示，「夠了」支持率雖不及中間偏右社會民主黨（PSD）的31%，但這次大選或讓「夠了」成為新國會的關鍵力量，可左右未來國會立法。

同時，里斯本（Lisbon）ISCTE大學政治學教授白瑞拉（Jose Santana Pereira）表示，「快報」民調中，左翼的社會黨（Socialist）以30%的支持率與中間偏右的社民黨旗鼓相當，這情勢讓選後「左派占多數的可能性很小」。

社會黨於兩年前的國會大選中囊括絕對多數席次，當時極右翼「夠了」成為第3大黨；這此的大選，社會黨恐將面臨殘酷逆轉。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130303

#國會
#葡萄牙
#德索沙
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