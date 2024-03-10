葡萄牙國會選舉登場 選民將決定左傾右傾

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（中央社里斯本10日綜合外電報導）葡萄牙將於今天舉行國會選舉，選民將面臨轉向中間偏右政府，或維持目前由中間偏左政府執政的抉擇，而隨著極右翼的勢力崛起，兩派似乎都沒有成為絕對多數的確定途徑。

葡萄牙這個西歐最貧窮的國家，主導選情的關鍵議題，包括租金飆漲引發的住房危機、低薪、醫療保健惡化、貪腐等問題，許多人覺得各主要政黨普遍都有這些問題。

在總理柯斯塔（Antonio Costa）因貪腐遭調查而突然辭職後的4個月，有了這次的提前選舉。這兩個自從50年前獨裁統治結束以來就一直輪流執政的中間派政黨，將再次正面交鋒。

如果左派聯手在國會230席中拿下超過115席，執政的社會黨（Socialist Party, PS）可能試圖與兩個強硬左派小黨左翼聯盟（Left Bloc）、葡萄牙共產黨（Portuguese Communist Party）上演再次聯手的往日戲碼，這樣的合作讓他們曾在2015年至2019年間執政。

由蒙特內哥羅（Luis Montenegro）領導、右傾的民主聯盟（Democratic Alliance, AD）在大多數民調中領先，但若沒有極右翼政黨「夠了」（Chega） 的加盟，恐怕也難以執政。蒙特內哥羅目前仍排除與「夠了」合作，而這個激進的民粹主義政黨希望在新政府擔任要角 。

民調顯示，自上次2022年的選舉以來，「夠了」的反建制思想、誓言掃除貪腐、反對「過多」移民的主張，使得其支持度增加約一倍，但仍排名第3。

保守派總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）8日告訴葡萄牙「快報」（Expresso），他將盡一切努力阻止「夠了」取得權力。此舉招來批評，因為國家元首向來被要求要保持中立。

里斯本大學（Lisbon University）政治學家品圖（Antonio Costa Pinto）表示，葡萄牙「已經走向如許多歐洲民主國家相同的趨勢」，意即極右激進政黨穩居第3，對中右翼政黨構成挑戰。

民主聯盟有可能組成少數政府，即便獲得規模較小，中間偏右的「自由倡議」（Liberal Initiative）支持，可能也還需要「夠了」的票，才能通過法案，這讓少數政府相形脆弱，因為「夠了」隨時可能倒戈。

品圖補充，如果社會黨勝選卻面臨右翼占多數的國會，將是最複雜、最不穩定的情況。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130310