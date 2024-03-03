自衛隊參與多國聯合訓練大增17倍 專家：未來將續增

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（中央社東京3日綜合外電報導）面對區域情勢變化，日媒自行調查指出，日本自衛隊2023年共參與56次多國聯合訓練，是2006年的18倍之多。專家指出，考量到美國軍事力量相對下降，多國聯合訓練未來也將增加。

日本讀賣新聞報導，日本海上自衛隊退役海將補（相當於他國海軍少將）、笹川和平基金會安全保障研究小組主任研究員河上康博說，多國聯合訓練因為有重視「實現自由且開放的印度太平洋」等共同價值觀的國家共同參與，成為對中國等國的強烈訊息。

河上說，在美國軍事力量相對下降的情況下，這種多國聯合訓練未來也將增加。

日本自衛隊2023年與各國進行多國聯合訓練的次數多達56次，是2006年的18倍；假想發生事態等的「戰術及戰鬥訓練」項目比重也增加，占整體逾6成。

報導指出，就在中國不斷擴張軍事力量及北韓持續試射飛彈的情況下，呈現出自衛隊跟印度太平洋地區各國合作強化嚇阻力的狀況。

自衛隊2006年成立統合幕僚監部（類似國防部參謀本部），打造整體運用陸海空自衛隊的體制。讀賣新聞自行調查2006年後自衛隊公布的訓練及演習資料。

結果顯示，2006年自衛隊僅進行3次多國聯合訓練，之後每年次數大概都在2次到10次間變動；到了發生海上自衛隊護衛艦遭中國艦艇射控雷達瞄準、升高雙方緊張情勢的2013年，多國聯合訓練次數才超過20次。

中國航空母艦2016年首度進入太平洋，隔年自衛隊參與的多國聯合訓練次數來到30次；到了2023年更增加到56次。

至於美國與北韓舉行領袖會談讓緊張情勢一度趨緩的2018年，及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐造成訓練受限的2020年，多國聯合訓練次數都減少。

而在聯合訓練中，包括需要高度合作的「戰術及戰鬥」等項目，從2010年代開始增加，到了2023年時已占訓練整體的64%。

2023年的56次聯合訓練中，約6成是在海上進行；需要高度熟練度的潛艦探測訓練共進行12次，可以看出重視確保海上航路的傾向。

為了讓聯合訓練順利進行，日本1996年與美國簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），可相互提供食物及燃料；2010年後，日本又相繼跟澳洲、英國、加拿大、法國、印度及德國簽署相同協定。

美國共參與50次2023年聯合訓練、跟美國締結同盟關係的澳洲參與23次，南韓也參與16次。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130303