巴基斯坦新國會選總理 夏立夫料將回鍋

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（中央社伊斯蘭馬巴德3日綜合外電報導）巴基斯坦新一屆國會今天將選出總理，距離全國大選已過3週，預料將由夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）二度出任總理。全國大選沒有政黨過半，導致必須籌組聯合政府。

路透社報導，巴基斯坦於2月8日進行國會大選投票，選前頻傳民眾被捕和暴力情事，投票當天行動網路大斷線，且投票結果公布時間異常延後，因而招致選舉舞弊的指控。

夏巴茲．夏立夫如今可望回任去年8月卸下的總理職務，當時巴基斯坦國會解散，改由選前看守政府掌政。

新國會2月29日首次開議，今天將在嚴密維安下選出總理，因為人在獄中的前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）所支持的議員抗議選舉結果，並要求釋放伊姆蘭汗。

夏巴茲．夏立夫現年72歲，兄長納瓦茲．夏立夫（Nawaz Sharif）也曾3度出任巴基斯坦總理，兩人所屬的「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」（PML-N）在這次大選就是由納瓦茲．夏立夫操盤造勢。

儘管伊姆蘭汗支持的候選人贏得最多國會席次，但「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」與「巴基斯坦人民黨」（Pakistan Peoples Party）同意籌組聯合政府，因兄長讓位的夏巴茲．夏立夫得以回任總理。

在前一任期中，夏巴茲．夏立夫的政府與國際貨幣基金（IMF）達成重要協議，但過程挑戰重重，而且這份協議要求的措施已導致巴基斯坦物價飆漲，為貧困或中產階級的家庭增添壓力。

現有協議將於今年4月終止，新政府須立刻與IMF展開磋商，以鞏固國家經濟，同時也得處理貧困問題惡化導致人民日益不滿的情況。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1130303