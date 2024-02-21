巴基斯坦兩大黨將組聯合政府 前總理有望回鍋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯蘭馬巴德21日綜合外電報導）經過10天密集磋商後，巴基斯坦兩大政黨昨天說，他們已就籌組聯合政府達成正式協議，而前總理夏巴茲．夏立夫可能回鍋擔任這個新政府的總理。

路透社報導，在巴基斯坦本月稍早的大選中，沒有單一政黨在下議院取得絕對多數席次。

前外交部長比拉瓦爾．布托．札達里（Bilawal Bhutto Zardari）領導的「巴基斯坦人民黨」（PPP）共取得54席；曾3度出任總理的納瓦茲．夏立夫（Nawaz Sharif）所率領的「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」（PML-N）則取得79席。

這兩大黨達成籌組聯合政府的協議，為本月8日選舉結果產生懸峙國會，引發數日不確定性和政黨密集磋商的情況劃下句點。

比拉瓦爾．布托．札達里昨天在伊斯蘭馬巴德舉行的深夜記者會中證實，納瓦茲．夏立夫的胞弟夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）可能是這個聯合政府的總理候選人。夏巴茲．夏立夫亦曾於2022年4月至2023年8月擔任巴基斯坦總理。

比拉瓦爾．布托．札達里的父親阿瑟夫．阿里．札達里（Asif Ali Zardari），則會成為聯合政府的總統候選人。

巴基斯坦這次大選有近1萬8000名候選人競逐國會下議院及4個省議會的議員席次。在下議院336個席次中，70席保留給婦女和少數族群，另外266席屬於直接選舉，其中264席已確認結果。

根據大選結果，PML-N、PPP及其他4個小黨，總共在下議院264席中拿下絕對多數席次。

根據巴基斯坦憲法，國會須在本月29日前開議，並由國會議員表決選出新總理。

獨立候選人在這次選舉贏得下議院264席中的101席，成最大贏家，約有93人和前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf）結盟。

伊姆蘭汗的支持者用獨立身分競選，是因選委會以未遵守選舉法為由，禁止他們以巴基斯坦正義運動黨的名義參選。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130221