巴基斯坦前總理之女 獲選全國首位女性省長

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（中央社記者林行健新德里27日專電）巴基斯坦2月上旬完成大選，巴基斯坦前總理納瓦茲．夏立夫的女兒瑪麗安（Maryam Nawaz Sharif）昨天就職出任旁遮普省（Punjab）省長，成為巴基斯坦首位女性省長。

根據巴基斯坦Geo News報導，瑪麗安在371席的旁遮普省議會取得220張支持票，但反對陣營巴基斯坦正義運動黨（PTI）與遜尼派聯合會議（SIC）杯葛表決。

基於反對陣營的杯葛行動，瑪麗安的省長競爭對手、SIC的阿法布（Rana Aftab）沒有得到任何一張支持票。

瑪麗安成為巴基斯坦首位女性省長。她在致詞時說，這是巴基斯坦每一位母親、姐妹和女兒的榮耀，也希望未來能有更多女性成為省議會的領袖。

她表示，未來5年的任期內將聚焦發展旁遮普省的經濟，特別是扶持中小企業，讓旁遮普省成為巴基斯坦的經濟中心與投資重鎮。

此外，她也矢言將打擊貪腐、控制物價，提升教育與醫療水準，以及保障婦女外出安全。

瑪麗安出生於1973年，父親納瓦茲．夏立夫（Nawaz Sharif）是「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」（PML-N）的創始人，曾3度出任巴基斯坦總理。

她的叔父夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）也曾擔任過1次巴基斯坦總理，且可能於2月底國會下議院開議時回鍋。

瑪麗安2013年首次參與選舉，幫助父親吸引年輕選票，並對抗從政的板球明星伊姆蘭汗（Imran Khan），父親當選總理後，她被任命為總理青年計畫主席，去年1月又出任PML-N黨的高級副主席（Senior Vice President）。

她於2018年因捲入家族倫敦置產貪汙案而被問責法庭，判處7年徒刑，取消參選資格10年，但2022年她的叔父成為總理，伊斯蘭馬巴德高等法院扭轉判決，使她得以參加這次選舉。

瑪麗安是家族中第6位參選從政成功的成員。（編輯：韋樞）1130227