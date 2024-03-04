高齡人口面臨生活費飆升 瑞士公投支持提高養老金

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（中央社日內瓦3日綜合外電報導）瑞士選民今天以壓倒性多數支持一項增加養老金的提案，由於瑞士高齡人口正面臨生活費飆升問題，因此被支持者譽為「歷史性的」舉措。選民還另外否決一項提高退休年齡的公投。

法新社報導，工會呼籲每年增發第13個月的養老金，最終結果顯示，這項提案獲得近60%選民支持。

但另一項將瑞士退休年齡從65歲提高到66歲的投票，則遭到3/4選民否絕。

瑞士全國工會理事會（Swiss Trade Union Federation, SGB）理事長麥雅爾（Pierre-Yves Maillard）告訴法新社，這是一項歷史性的舉措。

瑞士綠黨（Green Party）慶祝這場「重大勝利」，並稱「對許多退休人士來說，他們的處境會得到改善」。

儘管公投前民意調查已顯示，「更好的退休生活」提案得到民眾大力支持，但本案是否能通過所需的雙重多數，仍存有懸念。這項公投不僅要獲得多數選民同意，也需要瑞士26邦中多數的雙重多數支持才能通過。

但最終，這項創制案獲得58.24%選民和16個邦的支持，通過所需的雙重多數。有6個邦的支持率達70%以上，其中西部朱拉邦（Jura）的支持率超過82%。

根據瑞士通訊社（ATS）報導，今天的公投標誌著瑞士選民首次接受改變社會保障制度的民眾提案，也是瑞士的工會第一次在直接民主制度下成功推動一項創制案。

瑞士單身人士每月領取的國家養老金上限為2450瑞士法郎（約新台幣8萬7511元），已婚夫婦為3675瑞士法郎（約新台幣13萬1290元）。

這項創制案受到左傾政黨支持，但遭到右翼和中間派政黨、瑞士政府和國會強烈反對。

瑞士政府表示，提高養老金每年將造成超過40億瑞士法郎的成本，這將需要增加稅收，並可能威脅社會保障制度的財務穩定性。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130304